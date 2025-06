MTU erhöht Prognose

Zu den wenigen derzeit florierenden Branchen zählt die Luftfahrt. Triebwerkhersteller MTU rechnet mit noch besseren Geschäften als zunächst in Aussicht gestellt.

München

Der Triebwerkhersteller MTU erhöht angesichts florierender Geschäfte seine Prognose. Das Münchner Unternehmen erwartet nunmehr einen um 300 Millionen erhöhten Umsatz zwischen 8,6 und 8,8 Milliarden Euro. Der Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll um mehr als zwanzig Prozent zulegen, wie MTU mitteilte. Bisherige Erwartung war ein Anstieg im mittleren Zehner-Prozentbereich.

Die Geschäfte laufen demnach in allen Bereichen gut, unter anderem beim Absatz von Ersatzteilen für Zivilflugzeuge und in der Wartung. MTU hat auch einen militärischen Zweig, der aber sehr viel kleiner ist als das Zivilgeschäft. Das Unternehmen beschäftigt an weltweit 19 Standorten gut als 13.000 Menschen.