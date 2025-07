Mountainbiker liegt über Nacht auf Feldweg - Lebensgefahr

Allein, verletzt und hilflos: Viele Stunden lang bleibt ein lebensgefährlich verletzter Mountainbike-Fahrer in Schwaben unentdeckt.

Eggenthal

Ein lebensgefährlich verletzter Mountainbiker hat nach einem Sturz über Nacht in einem abgelegenen Gebiet im Landkreis Ostallgäu gelegen. Der 52-Jährige war am Donnerstagabend auf einem wenig befahrenen Feldweg in Eggenthal allein unterwegs, als er die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte er sich nicht mehr selbst helfen oder Hilfe holen. Erst am nächsten Tag wurde er gegen Mittag entdeckt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.