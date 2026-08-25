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Motorradfahrerin stürzt bei Regen auf A8 nach München

Ersthelfer reagieren schnell, als eine 20-Jährige auf der A8 bei Holzkirchen verunglückt. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler.
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Die Polizei vermutet nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler als Ursache. (Symbolbild)
Die Polizei vermutet nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler als Ursache. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin ist auf regennasser Fahrbahn an der Autobahn 8 bei Holzkirchen schwer gestürzt und dabei verletzt worden. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Abend in einer Kurve der Anschlussstelle Holzkirchen. Die junge Frau sei mit ihrem Motorrad unter eine Schutzplanke gerutscht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau in Fahrtrichtung München unterwegs. Die Polizei vermutet eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler als Ursache. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um die Verletzte. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

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