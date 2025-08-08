Motorradfahrerin stirbt bei Unfall im Landkreis Landshut
Im Landkreis Landshut ist eine 20-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sie hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Sie stürzte und prallte gegen eine Leitplanke. Der Unfall passierte auf der Kreisstraße LA2 in Richtung Dietelskirchen. Der Lebensgefährte wurde Zeuge - er fuhr hinter der 20-Jährigen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
- Verkehrsunfälle
