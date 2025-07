Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Ein Mann will an einer Straße in Mittelfranken auf einen Parkplatz abbiegen. Zur selben Zeit kommt ihm ein Motorradfahrer entgegen. Es kommt zu einer folgenschweren Kollision.

dpa | 19. Juli 2025 - 16:39 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Motorradunfall in Mittelfranken zum genauen Hergang. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Hersbruck Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Mittelfranken ums Leben gekommen. Der Fahrer des Kleintransporters wollte Polizeiangaben zufolge bei Vorra (Landkreis Nürnberger Land) nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei sei er mit der Maschine des entgegenkommenden 44-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei bei dem Aufprall zu Boden geschleudert worden. Laut Polizei starb er trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters erlitt laut Polizei einen Schock, ein Kriseninterventionsteam betreute den Mann. Die Polizei ermittele. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde demnach auch ein Sachverständiger hinzugezogen.