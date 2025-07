Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr nach Unfall mit Auto

Ein 20-Jähriger will in Niederbayern drei Autos in einer Kurve überholen und trifft am Ende mit seinem Wagen einen Motorradfahrer - der kämpft jetzt um sein Leben.

dpa | 22. Juli 2025 - 16:39 Uhr

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Straubing Nach einem verbotenen Überholmanöver hat ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen einen Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 20-Jährige am Dienstag auf einer Staatsstraße bei Straubing trotz Überholverbot, drei Fahrzeuge in einer Kurve zu überholen. Kurz nach der Kurve sei das Auto mit dem Motorrad eines 63-Jährigen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer demnach so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der Autofahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Gegen den 20-Jährigen ermittle jetzt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung, sagte ein Sprecher. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de