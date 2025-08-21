AZ-Plus
  • Motorradfahrer rutscht unter Lkw-Anhänger - schwer verletzt

Einsatzkräfte eilen zu einer Kreuzung in Oberbayern. Ein schwer verletzter Biker muss ins Krankenhaus. Die Polizei äußert sich zum Unfallhergang.
dpa |
Ersthelfer sorgten sich um dem Mann. (Symbolbild)
Ersthelfer sorgten sich um dem Mann. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa
Rosenheim

Ein junger Motorradfahrer ist unter den Anhänger eines Lastwagens gerutscht und dabei in Rosenheim schwer verletzt worden. Das Vorderrad seiner Maschine sei zuvor beim Bremsen auf der regennassen Straße weggerutscht, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige stürzte daraufhin unter den vorbeifahrenden Laster und wurde an den Beinen überrollt.

Der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer sowie andere Zeugen leisteten Erste Hilfe, wie es hieß. Lebensgefahr bestand keine. Die Verkehrspolizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.