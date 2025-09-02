Motorradfahrer kommt von Straße ab und verunglückt tödlich
Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am späten Montagabend im Landkreis Fürth tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nahe Cadolzburg von der Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Zur Klärung der Unfallursache werde ein Gutachter hinzugezogen, so die Polizei. Die Straße sei zwischenzeitlich gesperrt gewesen, aber mittlerweile wieder befahrbar.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
