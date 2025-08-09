AZ-Plus
Motorradfahrer kommt von Straße ab und verunglückt tödlich

Ein Mann ist mit seinem Motorrad im Kreis Schwandorf unterwegs. Dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall.
Der Mann ist mit dem Motorrad von der Straße abgekommen. (Symbolbild)
Der Mann ist mit dem Motorrad von der Straße abgekommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Dieterskirchen

Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Dieterskirchen (Landkreis Schwandorf) tödlich verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei er gestorben. Der 49-Jährige war mit dem Motorrad auf einer kurvigen Strecke von der Straße abgekommen - weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

