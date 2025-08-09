Motorradfahrer kommt von Straße ab und verunglückt tödlich
Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Dieterskirchen (Landkreis Schwandorf) tödlich verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dort sei er gestorben. Der 49-Jährige war mit dem Motorrad auf einer kurvigen Strecke von der Straße abgekommen - weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
