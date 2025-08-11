AZ-Plus

Motorradfahrer kollidiert mit Traktor und stirbt

Ein Traktor, an dem eine Ballenpresse hängt, will abbiegen und schert aus. Für einen Motorradfahrer in der Oberpfalz wird das zum Verhängnis.
dpa |
Nach der Kollision mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer gestorben.
Nach der Kollision mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer gestorben. © Jens Büttner/dpa
Vohenstrauß

Nach der Kollision mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz gestorben. Wie die Polizei berichtete, war der Mann zwischen Moosbach und Eslam (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) dabei, ein Auto zu überholen. Dabei habe er übersehen, dass der entgegenkommende Traktor zum Abbiegen wegen der Größe seines Gefährts nach links ausscherte. Der Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können. Schwer verletzt wurde der Mann nach dem Unfall in eine Klinik gebracht, wo er allerdings starb. An dem Traktor hing eine Ballenpresse.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

