Motorradfahrer fliegt nach Überholmanöver zehn Meter weit

Überholmanöver in einer Rechtskurve. Doch der Motorradfahrer kommt von der Straße ab - mit schweren Folgen.

Ehingen

Ein Motorradfahrer ist nach einem Überholmanöver in Ehingen (Landkreis Ansbach) zehn Meter durch die Luft geschleudert worden und hat sich schwer verletzt. Der 63-Jährige kam in der Kurve von der Straße ab und fuhr zunächst auf der angrenzenden Wiese weiter, wie die Polizei mitteilte.

Er sei dann über einen Graben gefahren, abgehoben und erst nach zehn Metern in der Luft wieder auf der Fahrbahn aufgekommen. Er schlitterte noch mehrere Meter und musste dann schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.