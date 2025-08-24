AZ-Plus

Motorradfahrer fliegt nach Überholmanöver zehn Meter weit

Überholmanöver in einer Rechtskurve. Doch der Motorradfahrer kommt von der Straße ab - mit schweren Folgen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ehingen

Ein Motorradfahrer ist nach einem Überholmanöver in Ehingen (Landkreis Ansbach) zehn Meter durch die Luft geschleudert worden und hat sich schwer verletzt. Der 63-Jährige kam in der Kurve von der Straße ab und fuhr zunächst auf der angrenzenden Wiese weiter, wie die Polizei mitteilte.

Er sei dann über einen Graben gefahren, abgehoben und erst nach zehn Metern in der Luft wieder auf der Fahrbahn aufgekommen. Er schlitterte noch mehrere Meter und musste dann schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.