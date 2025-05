Motorradfahrer fährt gegen Verkehrsschild und stirbt

Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar: In Niederbayern ist ein junger Mann auf seinem Motorrad verunglückt. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Geisenhausen

Ein junger Motorradfahrer ist bei Geisenhausen im Landkreis Landshut ums Leben gekommen. Der 19-Jährige kam nach Polizeiangaben in der Kurve einer Kreisstraße von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrsschild. Rettungskräfte versuchten noch, den Biker an der Unfallstelle zu reanimieren. Sie hatten damit aber keinen Erfolg. Die Ursache für den Unfall am Nachmittag ist bisher unklar.