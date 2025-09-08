AZ-Plus

Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Ein Biker prallt beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und muss danach ins Krankenhaus. Das Paar in dem Fahrzeug hat mehr Glück.
Der Motorradfahrer habe vor dem Aufprall noch versucht, auszuweichen. (Symbolbild)
Der Motorradfahrer habe vor dem Aufprall noch versucht, auszuweichen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Aschau

Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver im Landkreis Rosenheim in ein entgegenkommendes Auto gekracht und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als der 25-Jährige am Sonntagabend in Aschau an einem anderen Fahrzeug vorbeiziehen wollte, wie die Polizei mitteilte. Warum er den entgegenkommenden Wagen übersehen hatte, sei noch unklar. Das Paar in dem Auto blieb unverletzt. Der Biker wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

