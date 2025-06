Motorrad zerschellt - Fahrer nur leicht verletzt

Ein Mann hat bei einem Unfall auf der A95 Glück im Unglück. Von seinem Motorrad bleiben nur verkohlte Trümmerteile.

München

Ein Motorradfahrer hat in München einen schweren Unfall leicht verletzt überlebt. Seine Maschine wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Mann prallte nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagabend auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen mit seinem Motorrad gegen die Leitplanke.

Das Motorrad zerschellte, die Trümmer gingen in Flammen auf. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er war laut Feuerwehr nur leicht verletzt. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Krankenwagens habe ihn versorgt, anschließend kam er ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Richtung Süden vorübergehend gesperrt.