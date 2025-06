Motorrad kracht frontal in Auto - Biker stirbt

Ein Motorradfahrer kommt in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stößt dort mit einem Auto zusammen. Für den 28-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Pfaffenhofen an der Ilm

Ein Motorradfahrer ist in Pfaffenhofen an der Ilm frontal in ein Auto gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Nach dem Zusammenprall landete der Biker den Angaben zufolge im Grünstreifen.

Trotz Schutzkleidung und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der 64 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt laut Polizei leichte, seine 61 Jahre alte Beifahrerin mittelschwere Verletzungen. Sie kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.