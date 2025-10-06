Mord mit Insulin? Pfleger in Bayern vor Gericht

In einem Altenheim nahe Freising soll ein Pfleger Seniorinnen Medikamente verabreicht haben, um sie zu töten. Eine Frau starb. Jetzt steht der Mann in Landshut wegen Mordvorwurfs vor Gericht.

Vor dem Landgericht Landshut ist ein Pfleger angeklagt. Er soll eine Seniorin ermordet haben.

Landshut

Mit der Gabe von Insulin soll ein Pfleger in einem Seniorenheim eine 90-Jährige getötet und versucht haben, zwei weitere Frauen zu töten. Diese beiden wurden von einem Notarzt gerettet. Nun wird dem Pfleger vor dem Landgericht Landshut der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte machte zunächst keine Angaben.

Der Anklage nach war der Pfleger seit 2020 in der Einrichtung in Zolling nördlich von München beschäftigt. Die Fälle der Insulin-Gabe sollen sich zwischen April 2023 und Januar 2024 ereignet haben.

Angeklagt sind zudem zwei Fälle aus dem August 2020 und Februar 2023, bei denen der Mann eine Frau trotz massiver Beschwerden nicht behandelt - die Frau starb wenig später - und eine weitere eingesperrt haben soll. Hier lauten die Vorwürfe vorsätzliche Körperverletzung durch Unterlassen und Freiheitsberaubung.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mehreren Patientinnen ohne Notwendigkeit Medikamente verabreicht zu haben. © Malin Wunderlich/dpa

Für das Verfahren sind zunächst vier weitere Verhandlungstage bis Mitte Oktober angesetzt.