Mord in Herrsching: Angeklagter schweigt vor Gericht

Die Tat hatte die Gemeinde am Ammersee erschüttert. Nun hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der schweigt zunächst vor Gericht - mit jemand anderem hat er aber schon gesprochen.

Herrsching/München

Nach dem brutalen Tod eines wohlhabenden Rentners in Herrsching hat der angeklagte 23-Jährige vor Gericht zunächst geschwiegen. Doch vor dem Psychiater, der ihn in Haft befragte, habe er die Tat im Großen und Ganzen eingeräumt, schilderte der Gutachter im Landgericht München II. Allerdings habe es dabei einige Abweichungen zu den Erkenntnissen der Ermittler gegeben.

So habe der Angeklagte die Tat wie einen fehlgeschlagenen Einbruchsdiebstahl dargestellt, bei dem er vom Opfer überrumpelt worden sei, erläuterte der Sachverständige. Und er habe nur vier Mal zugestochen.

Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass der in finanziellen Nöten steckende Serbe sich bewusst für den Messerangriff entschieden hatte, nachdem es ihm nicht gelungen war, auf andere Weise in das Haus des Opfers zu gelangen. Die Obduktion ergab zudem, dass der 74-Jährige im Juli 2024 an mindestens 17 Stichen starb. Der 23-Jährige ist deshalb unter anderem wegen Mordes und versuchten schweren Raubes angeklagt.