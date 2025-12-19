Monate nach dem tödlichem Unfall: Mutmaßliche Fahrerin gefunden

Ein 24-Jähriger wird nachts in der Oberpfalz von einem Auto erfasst und stirbt. Doch wer ist verantwortlich? Die Polizei prüft Tausende Autos und sucht mit Plakaten - jetzt gibt es einen Durchbruch.

Mehr als ein Jahr nach dem Unfalltod eines 24-Jährigen in der Oberpfalz hat die Polizei die mutmaßliche Fahrerin gefunden. Die 52 Jahre alte Frau habe bei einer Vernehmung eingeräumt, in der betreffenden Septembernacht 2024 am Unfallort mit ihrem Auto unterwegs gewesen zu sein, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde gegen die Frau wegen fahrlässiger Tötung mit anschließender Unfallflucht.

Laut Polizei hatten Handydaten die Ermittler letztlich zu der Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen geführt. Ob sie den Unfall bemerkt hat und trotzdem davonfuhr, müsse man noch ermitteln, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige habe zum Zeitpunkt des Unfalls schon auf der Straße gelegen und sei dort überfahren worden. Der junge Mann war laut Polizei vorher auf einem Volksfest gewesen.

Nach dem Tod des Mannes in der Nacht zum 4. September 2024 auf einer Straße zwischen Sünching und Riekofen (Landkreis Regensburg) hatte die Polizei nach eigenen Angaben rund 2.500 Autos überprüft, um den Unfallwagen zu finden - letztlich erfolglos. Am Unfallort hatten die Ermittler nur einen Lacksplitter gefunden. Auch mit einem großen Plakat in der Nähe des Unfallorts hatten die Ermittler zuletzt noch einmal nach Hinweisen gesucht.