AZ-Plus

Mittlerweile drei Tote nach Unfall auf B19

Das Auto eines 82-Jährigen kracht in den Gegenverkehr. Drei Senioren überleben den Unfall nicht.
dpa |
Auf der B19 bei Bütthard starben drei Senioren. (Archivbild)
Auf der B19 bei Bütthard starben drei Senioren. (Archivbild) © NEWS5 / Pascal Höfig/NEWS5/dpa
Bütthard

Mehrere Tage nach einem schweren Unfall in Unterfranken ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Die 84-Jährige hatte im Wagen eines 82-Jährigen gesessen, der am 17. August bei Bütthard (Landkreis Würzburg) mit zwei Autos zusammengestoßen war. Der Fahrer war nach Polizeiangaben sofort tot, sein 84 Jahre alter Beifahrer starb einen Tag darauf. Die vier Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall auf der Bundesstraße 19 Verletzungen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

