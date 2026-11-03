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Mitarbeiter einer Kläranlage leblos in Becken gefunden

Feuerwehr und Rettungsdienst versuchen noch, den Mann zu reanimieren. Was bislang über den tödlichen Vorfall in der Kläranlage bekannt ist.
AZ/dpa |
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Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst blieben erfolglos. (Symbolbild)
Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst blieben erfolglos. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein Mitarbeiter einer Kläranlage ist in Feldkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) leblos in einem Becken gefunden worden. Ein Arbeitskollege fand den Mann und barg ihn aus dem Becken, wie die Polizei mitteilte. 

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst versuchten demnach, den Mann zu reanimieren. Er sei aber noch vor Ort gestorben. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung. Es sei ein Unfall gewesen. Die Untersuchungen dauern den Angaben zufolge an.

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