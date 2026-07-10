Sie sind Mitglied der Jugendfeuerwehr: Zwei Zwölfjährige zeigen nach einem Unfall, wie man sich richtig verhält – und bekommen dafür Lob von der Polizei.

Zwei zwölfjährige Jungen haben nach einem Verkehrsunfall vorbildlich reagiert und die Unfallstelle abgesichert. Ein 74 Jahre alter Rollerfahrer war bei Furth im Wald (Landkreis Cham) von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang in einen angrenzenden Wald hinuntergestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall am Donnerstag mittelschwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Junge Helfer sichern Unfallstelle ab

Die beiden Jungen saßen demnach im Auto einer Ersthelferin, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam. Während die Frau den Verletzten versorge, zogen die Zwölfjährigen Warnwesten an und machten den nachfolgenden Verkehr auf die Unfallstelle aufmerksam, wie es weiter hieß. Außerdem wiesen sie den hinzugerufenen Einsatzkräften den Weg. Nach Angaben der Polizei sind die beiden Kinder Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Polizei lobt das Verhalten der Jugendlichen

Die Beamten loben das Verhalten der Jungen: "Durch ihr besonnenes und vorbildliches Handeln leisteten sie einen wertvollen Beitrag zur Absicherung der Unfallstelle und unterstützten die Rettungsmaßnahmen in bemerkenswerter Weise", heißt es in einer Mitteilung.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 74-Jährige aufgrund von gesundheitlichen Problemen von der Fahrbahn abgekommen ist.