"Mit Überzeugung getan": Jörg Thadeuzs enthüllt in Talkshow "Ilse"-Aigner-Tattoo

Jörg Thadeusz hat Ilse Aigners Vornamen auf seinem Oberarm verewigen lassen. Im ntv-Talk "Blome & Pfeffer" präsentierte der Moderator nun seine Tätowierung. Zudem sprach er in höchsten Tönen von der Kandidatin für das Bundespräsidentschaftsamt.

"Nichts gegen Ilse Aigner persönlich, aber politisch ist sie eine verpasste Chance": Nikolaus Blome ist nicht der Ansicht, dass die Präsidentin des Bayerischen Landtags die ideale Kandidatin für die Bundespräsidentschaft ist. Anders sieht das Jörg Thadeusz. "Ich bin sehr anderer Meinung als Sie, Herr Blome, wie Sie hier sehen können", erklärt der Journalist zu Gast im ntv-Talk "Blome & Pfeffer" – und enthüllt kurzerhand ein "Ilse"-Tattoo auf seinem Oberarm.

"Durch eine Art Wette habe ich gewonnen, dass ich mir 'Ilse' tätowieren lassen durfte", erläutert Thadeusz. Er habe eine "Wette gegen mich selbst verloren", sagt er und räumt ein: "Ich habe es dann irgendwann auch mit Überzeugung getan." Schließlich, verrät der 58-Jährige, halte er Aigner für die richtige Wahl, wenn es um die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier gehe.

Jörg Thadeusz über Ilse Aigner: "Wow, was für eine einnehmende Persönlichkeit"

"Ich glaube, dass sie eine Kandidatin ist, die Deutschland im Moment guttut", sagt Thadeusz. Er selbst habe "mit der CSU an sich überhaupt nichts am Hut", betont der Moderator. "Aber ich habe Frau Aigner vor vielen Jahren interviewt und dachte mir: Wow, was für eine einnehmende Persönlichkeit." Zudem sprächen die Äußerungen der 61-Jährigen in den vergangenen Monaten für ihre Integrität. "Ich habe das Gefühl, die stellt, anders als andere Politiker, etwas dazu", lobt Thadeusz. "Sie nimmt nicht anderen was weg und treibt die Division voran."

Bereits im August hatte sich Jörg Thadeusz in seinem Podcast "Wort zum Sonntag" für Ilse Aigner als Staatsoberhaupt ausgesprochen und vermeintlich scherzhaft angekündigt, sich diesbezüglich tätowieren lassen zu wollen. Der Öffentlichkeit präsentierte er den Schriftzug nun, nachdem die Union die CSU-Frau am Montag offiziell als Bundespräsidentschaftskandidatin vorgestellt hat.

Zu sehen gibt es die gesamte Ausgabe von "Blome & Pfeffer" auf RTL+.