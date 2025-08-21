AZ-Plus
Mit Tempo 95 in frisch gekauftem Auto durch 20er-Zone gerast

Zivilstreifen überwachen in Donauwörth die Einhaltung der Tempolimits, als ihnen ein Wagen besonders negativ auffällt. Die Fahrerin dürfte das teuer zu stehen kommen.
dpa |
In einer Tempo-20-Zone in Donauwörth blitzte die Zivilstreife die Autofahrerin mit ihrem Wagen. (Symbolbild)
In einer Tempo-20-Zone in Donauwörth blitzte die Zivilstreife die Autofahrerin mit ihrem Wagen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Donauwörth

Mit Tempo 95 ist eine 21-Jährige in ihrem frisch gekauften Auto in Schwaben durch eine 20er-Zone gerast. Eine Zivilstreife habe die junge Frau am Mittwochabend in Donauwörth geblitzt, teilte die Polizei mit. Ihr neues hochmotorisiertes Auto, das bei der Fahrt nicht mal umgemeldet gewesen sei, darf sie vorerst wohl nicht mehr fahren: Ihr drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von voraussichtlich 1.600 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Ob der Vorfall damit dann für sie ausgestanden ist, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Beamten prüfen demnach, ob sie wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens gegen die junge Frau ermitteln.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

