Mit Outdoorpool und Bergblick: Millionen-Villa am Chiemsee soll verlost werden

Ein eigenes Haus in Oberbayerns Bilderbuch-Landschaft – dieser Traum vom Eigenheim scheint für viele Menschen unerreichbar. Die Soziallotterie Traumhausverlosung lockt mit einer Immobilie als Hauptgewinn. Sie ist 2,4 Millionen Euro wert. Was sie zu bieten hat, was über den Standort bekannt ist und wie man mitmacht.

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Insgesamt gibt es in dem Haus drei Schlafzimmer.

Traumhausverlosung 8 Insgesamt gibt es in dem Haus drei Schlafzimmer.

Draußen auf der Terrasse kann man die bayerischen Sommerabende genießen.

Traumhausverlosung 8 Draußen auf der Terrasse kann man die bayerischen Sommerabende genießen.

Die Küche ist mit einer Kochinsel ausgestattet.

Traumhausverlosung 8 Die Küche ist mit einer Kochinsel ausgestattet.

Es gibt einen Blick aufs Wasser, auch wenn es nicht der Chiemsee ist: der Outdoor-Pool.

Traumhausverlosung 8 Es gibt einen Blick aufs Wasser, auch wenn es nicht der Chiemsee ist: der Outdoor-Pool.

Ein Blick ins Innere der Immobilie am "Bayerischen Meer".

Traumhausverlosung 8 Ein Blick ins Innere der Immobilie am "Bayerischen Meer".

Ein Haus im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro: Ein glücklicher Teilnehmer an der Traumhausverlosung wird hier in der Nähe des Chiemsees einziehen.

Traumhausverlosung 8 Ein Haus im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro: Ein glücklicher Teilnehmer an der Traumhausverlosung wird hier in der Nähe des Chiemsees einziehen.

Eine Portion Glück ist gefragt, denn es gibt wieder die Chance auf eine fast geschenkte Immobilie: Am Chiemsee wird ab sofort eine Villa verlost. Inklusive Outdoor-Pool und Bergblick.

Der Gesamtwert des Designhauses: 2,4 Millionen Euro. Dazu bekommt der Gewinner 100.000 Euro in bar.

Gefühlt immer häufiger hört man von luxuriösen Immobilien an Traum-Orten, die verlost werden. Ist das auch seriös? Hinter der genannten "Traumhausverlosung" steckt die Dreamify gGmbH aus Hamburg. Sie wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder als genehmigte Soziallotterie geführt.

Dieser soziale Zweck wird unterstützt

Das günstigste Los ist ab zehn Euro erhältlich. 20 Prozent des Lospreises fließen nach eigenen Angaben an einen Charity-Partner, bei der aktuellen Chiemsee-Immobilie ist das yeswecan!cer aus Berlin. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen ein.

Ein Blick ins Innere der Immobilie am "Bayerischen Meer". © Traumhausverlosung

Bei dem Haus in der Nähe des "Bayerischen Meeres" handelt es sich um ein Holzständerhaus. Wo genau es steht, wird nicht öffentlich gemacht, wie eine Sprecherin der AZ mitteilt. Damit der spätere Bewohner und seine Privatsphäre geschützt bleiben.

Keine direkte Sicht auf den See

In der Mitteilung heißt es zumindest, das Grundstück sei "ganz in der Nähe zum Chiemsee und den Bergen". Auf Nachfrage teilt die Sprecherin der AZ mit, dass es keinen direkten Seeblick gibt.

Es gibt einen Blick aufs Wasser, auch wenn es nicht der Chiemsee ist: der Outdoor-Pool. © Traumhausverlosung

Was erwartet potenzielle Gewinner sonst? Auf 190 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche gibt es unter anderem eine Küche mit Kochinsel, einen verglasten Kamin und ein integriertes Heimkino. Insgesamt gibt es fünf Zimmer, darunter drei Schlafzimmer.

"Ungestörter Blick auf das Alpenpanorama"

Desweiteren hat die Immobilie zwei Bäder. Eine offene Galerie ermöglicht den Blick in die Chiemgauer Landschaft. "Von den Terrassen und dem Balkon hat man einen ungestörten Blick auf das Alpenpanorama sowie den Garten im Cottage-Stil mit Naturstein und Hochbeeten", wird die Immobilie beworben.

Yeswecan!cer: "Spenden wie diese ein wichtiger Hebel"

Weil es aber nicht nur ums individuelle Wohn-Glück geht, hebt Traumhausverlosung in Sachen yeswecan!cer hervor: "Ziel der Organisation ist es, Krebs aus der Tabuzone zu holen, Aufklärung zu fördern und Patientinnen und Patienten in ihrer Selbstbestimmung zu stärken."

Die Küche ist mit einer Kochinsel ausgestattet. © Traumhausverlosung

Yeswecan!cer-Geschäftsführer Tobias Korenke teilt dazu mit: "Spenden wie diese sind für uns ein wichtiger Hebel, um unsere Arbeit weiter auszubauen und aktiv gegen die Stigmatisierung von Krebserkrankungen vorzugehen. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, aufzuklären und Betroffene in ihrer Selbstbestimmung zu stärken."

"Außergewöhnliche Lebensräume zugänglich machen"

Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, sagt über die nunmehr achte Immobilien-Verlosung: "Es ist unser erklärtes Ziel, außergewöhnliche Lebensräume zugänglich zu machen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten."

Das Traumhaus in Oberbayern wird ab 15. April, 10 Uhr, online abrufbar sein:

Der Verkaufszeitraum läuft bis 28. Juni. Die Ziehung findet am 29. Juni statt.

Diese Immobilie nahe des Chiemsees wird verlost. © Traumhausverlosung

Draußen auf der Terrasse kann man die bayerischen Sommerabende genießen. © Traumhausverlosung

Insgesamt gibt es in dem Haus drei Schlafzimmer. © Traumhausverlosung