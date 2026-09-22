Mit Kindern bevorzugt? So will Söder sich in Bayern für Familien einsetzen
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will eine "Fast Lane" für Familien mit Kindern einführen - sowohl physisch als auch bei Verwaltungsprozessen. Mit so einer "Überholspur" soll Familien das Schlangestehen sowie langes Warten so weit wie möglich erspart werden.
"Wir wollen ein noch kinderfreundlicheres Bayern haben", sagte Söder bei einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels). Politik funktioniere nicht nur mit Geld. Den Menschen müsse - wenn möglich - auch das Leben erleichtert werden. Dazu soll etwa ein Familienportal eingeführt werden. In einer App sollen dort unter anderem freie Kita-Plätze angezeigt werden.
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