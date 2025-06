Mit Glasflasche bedroht - Polizei schießt auf 19-Jährigen

Der junge Mann wird verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Nun wird ermittelt, ob der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war.

Nürnberg

Polizeikräfte haben auf einen 19-Jährigen in Nürnberg geschossen und diesen verletzt. Der junge Mann habe die Polizisten zuvor im Klinikum Nürnberg-Nord mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. "Daraufhin kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch." Der 19-Jährige musste demnach medizinisch versorgt werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat nach Angaben des Präsidiums die Ermittlungen übernommen und Spuren in der Fachklinik gesichert, wo der 19-Jährige die Beamten am Sonntagabend bedroht haben soll. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln außerdem, ob der Einsatz der Schusswaffe rechtmäßig war. Das ist in solchen Fällen üblich.