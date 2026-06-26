Mit Elektroboot unterwegs: Mann stirbt nach Badeunfall im Chiemsee

Ein Mann aus der Schweiz kommt im Chiemsee ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einem tragischen Unglück aus.

Chiemsee

Ein 68 Jahre alter Mann ist im Chiemsee ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Der Mann mit Schweizer Staatsangehörigkeit war am Freitagnachmittag mit einer Angehörigen in einem Elektroboot auf dem Chiemsee unterwegs. Als er vom Boot aus schwimmen gehen wollte, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser. Kurz darauf verlor ihn seine Begleiterin aus den Augen.

Wasserwacht findet Mann im Wasser

Badegäste alarmierten Rettungskräfte. Einsatzkräfte der DLRG und der Wasserwacht fanden den Mann am Abend leblos im Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt zu den genauen Umständen des Unglücks.