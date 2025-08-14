AZ-Plus

Mit Auto gegen Hauswand geprallt - 92-Jähriger stirbt

Ein Mann fährt in Niederbayern mit seinem Wagen gegen eine Hausmauer und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Er überlebt nicht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der 92-Jährige war nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)
Der 92-Jährige war nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Tann

Drei Tage nach einem Unfall in Niederbayern ist ein 92-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann war bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) am Sonntag ungebremst gegen eine Hauswand gefahren, teilte die Polizei mit. Er war demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Mittwoch starb. 

Die Autofahrerin im Wagen hinter ihm hatte zunächst bemerkt, wie der 92-Jährige gegen einen Gartenzaun gefahren war. Das in Schlangenlinien fahrende Auto war dann von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Die Wand war bei dem Unfall schwer beschädigt worden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten nach dem Tod des Mannes weiter an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.