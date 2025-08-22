AZ-Plus
Missglücktes Überholmanöver- vier Menschen im Krankenhaus

Beim Überholen auf der A94 kommt es zu einem Unfall. Dabei verletzen sich mehrere Menschen - darunter auch zwei Minderjährige.
Die vier Insassen kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Die vier Insassen kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Mühldorf am Inn

Nach einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 94 sind zwei Minderjährige und zwei Erwachsene leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Ein 47 Jahre alter Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei in Mühldorf am Inn ein anderes Fahrzeug vor ihm auf der A94 überholen. Laut Polizei habe er ein Auto dahinter auf der linken Spur nicht gesehen. Dieser konnte jedoch nicht mehr bremsen und stieß mit ihm zusammen, wie es hieß. 

Das Fahrzeug des 47-Jährigen sei gegen eine Betonwand geprallt, habe dann die rechte Schutzplanke durchbrochen und sei darunter eingeklemmt gewesen. Alle vier Insassen, darunter noch ein Kind und ein Jugendlicher im Alter von 13 und 16 Jahren sowie eine 44 Jahre alte Frau, kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Wagens habe sich nicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahnmeisterei habe die Straße gereinigt. Für etwa zweieinhalb Stunden war demnach die rechte Spur gesperrt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

