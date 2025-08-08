AZ-Plus

Ministerium räumt Fehler bei Berechnung von Asylquoten ein

In Bad Tölz-Wolfratshausen wurde 2016 eine zu hohe Quote berechnet. Auswirkungen auf die tatsächliche Belegung soll das nicht gehabt haben.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Das bayerische Innenministerium hat einen Fehler bei der Berechnung der Asylquoten für zwei Landkreise eingeräumt (Symbolbild).
Das bayerische Innenministerium hat einen Fehler bei der Berechnung der Asylquoten für zwei Landkreise eingeräumt (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Das bayerische Innenministerium hat bei der Berechnung der Quote für aufzunehmende Asylbewerber mehrere Jahre lang die Zahlen für die Landkreise Dachau und Bad Tölz-Wolfratshausen vertauscht. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". 

"Im Jahr 2016 wurden versehentlich die Einwohnerzahlen von Dachau für die Berechnung der Quote von Bad Tölz-Wolfratshausen zugrunde gelegt und umgekehrt, daher sind ausschließlich diese beiden Landkreise betroffen", sagte die Sprecherin. Der Fehler sei im Juli 2025 entdeckt worden, als die Quoten neu berechnet worden seien. Es sei eine weitere Prüfschleife eingebaut worden, damit sich der Fehler nicht wiederholen könne. 

Dachau müsse der Neuberechnung zufolge nun 3,2 Prozent der Asylbewerber Oberbayerns aufnehmen - dies sei genau der Anteil, der auch 2016 bereits richtig gewesen wäre. Für Bad Tölz-Wolfratshausen sei 2016 fälschlicherweise eine höhere Quote berechnet worden. Erfüllt worden sei aber nur eine Quote, die 2,8 Prozent nicht überschritten habe. Der Landkreis sei also nicht über seinen Anteil hinaus belastet worden.

In der Gegend um Wolfratshausen hatte es in Zeiten hoher Zuwanderung Proteste gegeben, als Turnhallen mit Asylbewerbern belegt wurden und nicht für die Nutzung für Sportvereine zur Verfügung gestanden hatten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.