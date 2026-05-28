Millionenschaden nach Großbrand auf Golfplatz in Oberbayern

Feueralarm auf dem Golfplatz: Eine Maschinenhalle brennt nachts lichterloh; die Feuerwehr und das THW verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten. Doch der Schaden ist immens.

In einer Maschinenhalle auf einem Golfplatz in Gerolsbach ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen niedrigen siebenstelligen Bereich. Nach Angaben der Polizei verhinderten Feuerwehr und THW, dass sich der Brand in der Nacht weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

"Bisher ist die Brandursache vollkommen unklar", sagte Andreas Aichele, Sprecher vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord, am Donnerstag auf AZ-Nachfrage. Die Maschinenhalle sei bei dem Brand weitestgehend zerstört worden, so Aichele. Es sei zum derzeitigen Zeitpunkt schwierig, den Schaden zu beziffern, er gehe aber wohl in den Millionenbereich.

Die Maschinenhalle ist bei dem Brand weitestgehend zerstört worden, berichtet die Polizei. © privat

Polizei ermittelt zur Brandursache

"Die Alarmmeldung ging um 1.37 Uhr bei der Feuerwehr in Gerolsbach ein", sagte Christian Nitschke, Kreisbrandrat im Landkreis Pfaffenhofen, der AZ. Zwei aneinandergebaute Lagerhallen seien in Vollbrand gestanden, so Nitschke. "Insgesamt war es eine Grundfläche von 450 Quadratmetern", schilderte er nach dem Einsatz. "In unmittelbarer Nähe der Maschinenhalle befand sich auch ein 8000-Liter-Flüssiggastank, der jedoch von der Feuerwehr sofort gekühlt werden konnte", sagte er zudem. Deshalb habe "hier keine Gefahr" bestanden. Das Feuer sei nach etwa 45 Minuten unter Kontrolle gebracht worden, die Nachlöscharbeiten hätten bis etwa 9 Uhr morgens gedauert.

Es hätten sich landwirtschaftliche und technische Geräte in den Maschinenhallen befunden, die der Bewirtschaftung der Golfanlage dienten, sagte Nitschke außerdem auf AZ-Nachfrage, darunter hätten sich "unter anderem Großrasenmäher" befunden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

"Wir sind heilfroh, dass niemand zu Schaden gekommen ist", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Martin Seitz am Donnerstag der AZ.