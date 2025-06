Millionenschaden bei Brand – Kriminalpolizei ermittelt

Ein Brand in Oberfranken hat massive Schäden verursacht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen unklarer Ursache.

Pressig

Beim Brand eines im Bau befindlichen Gebäudes der Waldbesitzer-Vereinigung in Pressig (Landkreis Kronach) ist am Mittwochabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr wegen eines Feuers in der Forstamtsstraße alarmiert.

Rund 180 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wegen starker Rauchentwicklung kam es zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Die Bundesstraße B85 war am späten Abend weiterhin gesperrt, da die Nachlöscharbeiten noch andauerten.

Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei über zwei Millionen Euro. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.