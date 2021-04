Millionengewinn zu Ostern entdeckt: "Dickes Ei"

Mit drei Wochen Verspätung und just zu Ostern hat ein Rentner-Ehepaar aus Schwaben seinen millionenschweren Glückstreffer beim Lotto entdeckt. Am Karsamstag stellten die Gewinner fest, dass sie schon am 13. März mit einem Super-Sechser den Jackpot mit mehr als 4,8 Millionen Euro geknackt hatten, wie die bayerische Lottozentrale am Dienstag in München berichtete. Kommentar der glücklichen Gewinner: "Ach, du dickes Ei!"

06. April 2021 - 16:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Logo und der Schriftzug "Lotto Bayern" sind an dem Firmengebäude der Lottozentrale in München zu sehen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

München "Nach einer schlaflosen Nacht haben wir beim Osterfrühstück am Sonntag unsere beiden erwachsenen Kinder eingeweiht und ihnen vom Lottogewinn berichtet. Es dauerte jedenfalls eine Zeit lang, um klar zu machen, dass es sich um keinen verspäteten Aprilscherz handelt", erläuterten die neuen Multimillionäre laut Mitteilung. Auch die Kinder sollen profitieren: "Dann sind wir nämlich alle Millionäre, mit bald schon einem eigenen Dach überm Kopf." © dpa-infocom, dpa:210406-99-102590/2