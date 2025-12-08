Im Alpenvorland sind bis zu 16 Grad möglich, während Nebel und Glätte in der Nacht vor allem Autofahrer herausfordern können.

München

Weihnachtlich wird es vorerst nicht: Mit einem Tiefdruckgebiet kommt ein mildes Wetter nach Bayern. Bereits für den Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen elf und 15 Grad. An den Alpen sei es dabei am Vormittag noch regnerisch. Richtung Nachmittag lockert es vermehrt auf und bleibt dann weitgehend trocken.

In der Nacht zum Dienstag heißt es dann Vorsicht auf den Straßen. Im Süden Bayerns kann es durch Reif und gefrierende Nässe glatt werden. Zudem ist die Sicht durch Nebel stellenweise unter 150 Metern. Im nördlichen Franken regnet es.

16 Grad im Alpenvorland

Der Dienstag zeigt sich dann meist trocken, aber bewölkt. An der unteren Donau und im Bayerischen Wald ist es neblig. Die größte Chance auf ein paar Sonnenstrahlen gibt es in Richtung der Alpen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht Grad am Fichtelgebirge und milden 16 Grad im südlichen Alpenvorland.

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich neblig und grau, mit ebenso milden Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad.