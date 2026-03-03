Der Frühling beginnt in Franken häufig ein bisschen früher als am höher gelegenen Alpenrand im Süden. In diesen Tagen ist Aschaffenburg der Vorreiter.

Nach vielerorts nebligem Tagesanbruch steht für weite Teile Bayerns sonniges Wetter mit milden Temperaturen in Aussicht. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen elf und 17 Grad liegen. Am wärmsten wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts wieder ganz im Norden des Freistaats in Aschaffenburg werden. Im Süden Bayerns soll es stärker bewölkt sein als im Norden, vereinzelte Schauer sind demnach nur am oberbayerischen Alpenrand zu erwarten.

Wenig frühlingshaft sind allerdings die Nächte. Die Meteorologen erwarten für die Nacht zum Mittwoch zum Teil noch Frost mit bis zu minus drei Grad. Vorsicht: Gebietsweise können die Straßen glatt werden. Auch wo es nicht friert, bleibt es in der kommenden Nacht mit Werten von bis zu drei Grad über null eher frisch.

Der Mittwochmorgen beginnt dann eher trüb, bevor sich laut Wetterdienst ein zunehmend freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durchsetzen wird.