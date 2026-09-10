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Milde Herbsttage mit Sonne und kalte Nächte

Es herbstelt im Freistaat: Das Wetter soll tendenziell freundlich-mild werden.
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Sonne und milde Temperaturen werden in Bayern erwartet. (Archivbild)
Sonne und milde Temperaturen werden in Bayern erwartet. (Archivbild) © A4366 Sven Hoppe/dpa

Freundliches Herbstwetter lädt zum Wochenende bayernweit zum Spaziergang oder zu anderen Freizeitaktivitäten im Freien ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sonne, lockeren Quellwolken und milden Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. An den Alpen kann es auch vereinzelt Schauer geben. In der Nacht zum Freitag ist mancherorts schon erster Frost möglich. Die Tiefsttemperaturen in München liegen am Freitag bei 8, am Samstag bei 7 und am Sonntag bei 9 Grad Celsius.   

Tagsüber soll es allerdings überwiegend sonnig und trocken sein. Lediglich zwischen den Werdenfelser Alpen und dem Bayerischen Wald rechnet der DWD mit Wolken und stellenweise etwas Regen. Mit 18 bis 25 Grad soll es in Höchstwerten mild-warm bleiben. Die Sommerferien gehen also mit einem sonnigen Wochenende zu Ende.

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