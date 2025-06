Messerattacke in Lichtenfels - Täter flüchtig

Ein Mann wird im oberfränkischen Lichtenfels mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Lichtenfels

Ein Mann ist in Oberfranken mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Täter flüchteten vom Tatort, die Fahndung verlief bislang erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Für das 44 Jahre alte Opfer bestand nach dem Angriff am Montagabend in Lichtenfels Lebensgefahr. Inzwischen sei sein Zustand stabil. Er rief nach der Tat selbst die Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Hinweise auf ein mögliches Motiv gibt es bislang nicht. Es soll sich aber um mehrere Täter gehandelt haben.