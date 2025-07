Menschliche Überreste bei Bauarbeiten gefunden

Arbeiter sind an der Burg Trausnitz in Landshut mit Baggerarbeiten beschäftigt, als sie eine ungewöhnliche Entdeckung machen

Bei Baggerarbeiten an der Burg Trausnitz in Landshut wurden menschliche Überreste gefunden. (Archivbild)

Landshut

Arbeiter haben bei Baggerarbeiten an der Burg Trausnitz in Landshut menschliche Knochen entdeckt. Die Überreste sollen ersten Erkenntnissen zufolge über 400 Jahre alt sein und von mehreren Menschen stammen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach fanden Arbeiter am Dienstagvormittag Oberschenkelknochen, Teile einer Wirbelsäule und eines Gebisses. Die Kripo Landshut und der zuständige Kreisarchäologe des Landratsamtes übernahmen die weiteren Untersuchungen.