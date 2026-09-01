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Menschen verlassen Halle: Trampolin in Würzburg brennt

Feuer in einer Trampolinhalle in Würzburg: Gegen Abend ist dort ein Brand ausgebrochen. Was bislang bekannt ist.
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Das Feuer brach am Nachmittag aus.
Das Feuer brach am Nachmittag aus. © Thomas Fritz/Mainpost/dpa
Würzburg

In einer Trampolinhalle in Würzburg ist ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken nach entsprechenden Medienberichten. 

Die Halle sei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geöffnet, aber nicht übermäßig gut besucht gewesen. Alle Menschen hätten die Halle verlassen, Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Der Löscheinsatz lief bis in den Abend hinein. Ein Bagger war laut Polizei angefordert worden, um den Brandschutt wegzuräumen. 

Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt - ebenso die Brandursache. Es habe Bauarbeiten auf dem Dach gegeben, dort hätten auch Solarpanel gebrannt. Ob die Arbeiten mit dem Ausbruch des Feuers in Zusammenhang stehen, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat - wie in solchen Brandfällen üblich - die Ermittlungen übernommen.

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