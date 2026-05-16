Eine rund 40 Zentimeter große Panzergranate wird im Landkreis Forchheim entdeckt. Einige Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Auch die Bahnstrecke wird kurz gesperrt.

Pinzberg

Pinzberg - Weil eine rund 40 Zentimeter große Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde, haben 32 Bewohner in Pinzberg (Landkreis Forchheim) ihre Häuser verlassen. Die Menschen wurden evakuiert und einige von ihnen während der Sprengung in einem Feuerwehrhaus untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Rest sei bei Bekannten untergekommen oder habe das Schützenfest in der Gemeinde besucht.

Die Spezialisten des Sprengkommandos konnten die Panzergranate laut den Angaben der Polizei um Mitternacht auf einem Acker sprengen. Alle Menschen konnten demnach danach in ihre Häuser zurück. Die Bahnstrecke war den Angaben zufolge während der Sprengung im betroffenen Teilstück zwischen Forchheim und Ebermannstadt kurzzeitig gesperrt.

Zeugen fanden Panzergranate bei Feldarbeiten

Zeugen waren demnach bei Feldarbeiten auf die Panzergranate gestoßen und hatten den Notruf verständigt. Die Polizei habe dann das Sprengkommando kontaktiert. Die Granate sollte den Angaben zufolge kontrolliert auf dem Acker gesprengt werden, weil sie nicht abtransportiert werden konnte. Dafür mussten laut den Angaben der Polizei alle Menschen im Umkreis von 200 Metern evakuiert werden.