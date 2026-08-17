Die Kult-Kneipe Furtner in Freising soll weiterleben. Eine Genossenschaft kämpft für die Rettung und hat jetzt überraschend einen wichtigen Meilenstein erreicht. Doch noch ist der Erhalt nicht gewiss. Auf welche Unterstützer es jetzt ankommt.

Die Freisinger setzen vor den Toren Münchens gerade alle Hebel in Bewegung, um ihre lieb gewonnene Kult-Kneipe Furtner zu retten.

Zu dem sanierungsbedürftigen Wirtshaus gehören auch ein früheres Hotel und die stillgelegte Brauerei. Dem Areal droht der Verfall.

Eine Genossenschaft will den historischen Komplex für die nachfolgenden Generationen erhalten und neu beleben. Denn über die Jahre hat sich der Furtner mit über 500 Jahren (Stadt-)Geschichte zum Wohnzimmer der Oberbayern entwickelt. Insgesamt wird die Rettung mehrere Millionen Euro kosten.

Ein Meilenstein ist erreicht – vor der Frist

Nun ist den Initiatoren bei der Finanzierung eines Kaufs auf Erbpacht ein Meilenstein gelungen: Das Ziel von 2200 nötigen Anteilen ist erreicht! Und das bereits vor dem gesetzten Zeitrahmen (Ende September).

Ein Anteil kostet 500 Euro. Über 1500 Mitglieder haben sich einen oder gleich mehrere davon gesichert.

Initiatoren: "Wir haben ganz schön gefeiert!"

Reinhard Fiedler gehört zum Kern der Furtner-Retter und ist am Montag immer noch überwältigt: "Unglaublich! Wir haben ganz schön gefeiert!", sagt er zur AZ. Die Straße vorm Furtner sei voller Gäste gewesen, man habe zusammengesessen, Brotzeit gemacht, angestoßen.

Das Denkmal für den Freisinger Schauspieler Karl Obermayr ("Monaco Franze") blickt direkt auf den Furtnerbräu in der Oberen Hauptstraße. © Rosemarie Vielreicher

Sie hätten ursprünglich gedacht, dass die Anteile bei der Genossenschaft in Höhe von jeweils 500 Euro der härtere Punkt werden würden. "Dass ausgerechnet das am schnellsten erreicht wird, damit haben wir nicht gerechnet."

Wichtig als zweite Säule: Unterstützer-Abos

Aber noch ist das denkmalgeschützte Wirtshaus nicht gerettet. "Es war der erste notwendige Schritt für die Erbpacht. Aber wir brauchen auch noch Geld für die Sanierung", erklärt Fiedler.

Die Genossenschafts-Anteile sind die eine Möglichkeit zu helfen. Die zweite ist ein Unterstützer-Abo: zehn Euro im Monat (inklusive Biergutschein). Das ist "die wichtige zweite Säule", damit wollen sie die laufenden Kosten decken. Erbpacht, Zins, Tilgung.

Insgesamt haben sie 3000 Abos anvisiert. Der aktuelle Stand während des Telefonats mit Fiedler: 49,9 Prozent. Wenig später ist er schon auf runde 50 Prozent geklettert.

Die AZ hat eine Führung mitgemacht. Hier ist der frühere Hotelbereich zu sehen. © Rosemarie Vielreicher

Fiedler sagt klar: "Man darf vor lauter Jubel nicht vergessen: Wenn wir die Abos nicht schaffen, werden wir es nicht machen." Die Finanzierung müsse in trockenen Tüchern sein, ehrlich und durchkalkuliert. Auch in einem Social-Media-Beitrag machen sie am Montag deutlich: "Wir brauchen noch weitere 1500 Abos. Nur dann können wir zum Notar und den Erbpachtvertrag unterschreiben."

Erste Sanierungen und Führungen

Weiterhin kann man auch Mitglied werden, "wir machen weiter". Schon 50 weitere Anteile wurden seit dem Meilenstein erzielt.

Seit dieser Woche hat die Kneipe geschlossen, wie traditionell immer in der Volksfestzeit. Das Team nutzt das für Vorab-Sanierungen, diese seien nicht mehr aufzuschieben gewesen. Es geht um Stromanschlüsse und Wasser.

Weiterhin führen sie auch Interessierte kostenlos durch den Furtner, um dessen Charme und das Potenzial erlebbar zu machen. Neue Termine werden auf der Homepage folgen. Fiedler ist überzeugt: "Die Freisinger haben den Wert erkannt."