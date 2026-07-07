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Mehrere Wohnwagen bei Brand auf bayerischem Campingplatz zerstört

Die Feuerwehr wird zu einem Campingplatz in der Oberpfalz gerufen. Einige Campingwagen stehen in Flammen. Noch ist vieles unklar.
AZ/dpa |
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Feuerwehrleute löschten die Flammen auf dem Campingplatz.
Feuerwehrleute löschten die Flammen auf dem Campingplatz. © Jürgen Masching/NEWS5/dpa

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in der Oberpfalz sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Fünf bis sieben Campingwagen seien durch die Flammen zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute löschten den Brand am frühen Morgen in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, war laut Polizei zunächst offen. Auch zum Schaden und der Ursache machte ein Sprecher keine Angaben.

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