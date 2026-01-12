Tödlicher Unfall wegen spiegelglatter Autobahn in Bayern

Wegen Glättegefahr gelten in weiten Teilen Bayerns Unwetterwarnungen. Bei einem Unfall nahe Nürnberg stirbt ein Mensch.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Nürnberg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet ein 64-jähriger Lastwagenfahrer ins Schlingern und auf die linke Fahrbahnseite, wo er zwei Autos erfasste. Ein Wagen und der Lkw hätten Feuer gefangen, sagte der Sprecher. Die Person auf dem Beifahrersitz in dem Auto sei gestorben. Der Lkw-Fahrer sowie die Fahrer der zwei Autos seien verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Lkw-Fahrer aus dem brennenden Auto dessen 54 Jahre alten Fahrer gezogen und gerettet. Die Identität der getöteten Person sei noch nicht geklärt.

Mehrere Unfälle auf der A6

Die Polizei in Mittelfranken warnte nach mehreren Unfällen auf glatter Fahrbahn vor Fahrten auf der Autobahn 6 südlich von Nürnberg. Wegen des Brandes wurde die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Ausfahrt Langwasser in Fahrtrichtung Westen gesperrt. "Die Fahrbahn dort ist spiegelglatt", hieß es.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei, es sei zu "mehreren, teils schweren, Verkehrsunfällen" gekommen. "Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig und achtet auf die anhaltende Glätte!", hieß es in dem Beitrag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region sowie weite Teile Bayerns eine Unwetterwarnung wegen Glättegefahr herausgegeben. Gefahr entstehe durch gefrierenden Regen und Eisansatz.