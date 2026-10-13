Mehrere Schüsse abgegeben: Mann tötet zwei Personen bei Waffenkontrolle

Während einer routinemäßigen Waffenkontrolle in der Oberpfalz sterben zwei Behördenmitarbeiter. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.

Nach der tödlichen Gewalttat gegen zwei Behördenmitarbeiter während einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz liegt das Obduktionsergebnis vor. Demnach starben die 54 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Kollege jeweils durch mehrere Schüsse, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilte. Der 60 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.

Die beiden Mitarbeiter des Landratsamtes Neumarkt in der Oberpfalz hatten den 60-Jährigen am Donnerstag zu einer routinemäßigen, unangekündigten Waffenkontrolle in dessen Haus in der Gemeinde Berngau aufsuchen wollen. Der Mann war legal im Besitz mehrerer Schusswaffen. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauern an.

Gewalttat Thema im Innenausschuss

Die Tat ist am Mittwoch Thema im Innenausschuss des Bayerischen Landtags. Einem Sprecher zufolge will sich Minister Joachim Herrmann (CSU) dazu äußern.

Der mutmaßliche Täter war laut Innenministerium von März 1988 bis Februar 1991 in Ausbildung bei der bayerischen Polizei. Er sei 1991 auf eigenen Antrag aus dem Polizeidienst in Bayern ausgeschieden.

Bei seiner Festnahme wurde der Deutsche schwer verletzt. Er konnte den Angaben nach bisher nicht vernommen werden.