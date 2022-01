Mehrere Schafe gerissen: Wolf zum Abschuss freigegeben

Die Regierung von Oberbayern hat am Freitag die Abschussfreigabe für einen männlichen Wolf erlassen. Dieser war im Alpenraum gesichtet worden und war Menschen gefährlich nahe gekommen.

Rosenheim - Ein männlicher Wolf, der in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim sein Unwesen trieb, darf nun geschossen werden. Das Tier war Siedlungen wiederholt sehr nahe gekommen und hatte mehrere Nutztiere getötet. Das teilte die Regierung von Oberbayern am Freitag mit.

Wölfe im Alpenraum keine Seltenheit mehr

Wölfe sind schon seit längerer Zeit auch im oberbayerischen Alpenraum keine Seltenheit mehr und haben sich zum verhassten Nachbarn von Almwirt, Bauern und Co. entwickelt. Die Naturschutzbehörden verzeichneten in den vergangenen Jahren immer mehr Wolfsrisse an Nutztieren. Einige davon gingen auf das Konto des Wolfes mit dem genetischen Code GW2425, der nun geschossen werden darf.

Um weitere Risse oder eine Gefährdung von Menschen zu verhindern, ist das Tier nun zum Abschuss freigegeben.