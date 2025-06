Mehrere Polizeieinsätze nach Unwettern in Bayern

Umgefallene Bäume, überflutete Straßen und eine Turnhalle ohne Dach - wo gab es wegen der Unwetter in Bayern die meisten Einsätze?

München

Starke Gewitter sind seit dem Wochenende über den Freistaat gezogen. Die Polizei musste in einigen Fällen ausrücken, größere Einsätze blieben aber Polizeiangaben zufolge aus.

In Trebgast (Landkreis Kulmbach) in Oberfranken etwa sei durch das Unwetter eine Turnhalle abgedeckt worden. Die Polizei in Mittelfranken berichtet von insgesamt fünf unwetterbedingten Einsätzen seit gestern Nachmittag, unter anderem wegen eines vollgelaufenen Kellers, einer überschwemmten Straße und einem umgefallenen Baum.

40 unwetterbedingte Einsätze in Unterfranken

In Unterfranken habe es wegen umgestürzten Bäumen und überfluteten Straßen am Sonntagnachmittag 40 Einsätze gegeben. Nachts kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen, sagte ein Polizeisprecher. Rutschige Straßen führten demnach auch zu Unfällen, aber ohne Verletzte.

Die Bahn meldete in der Nacht zum Montag mehrere Streckensperrungen und Verzögerungen wegen Gegenständen auf der Fahrbahn.

Auch zum Wochenstart werden Unwetter und Regen in Bayern erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Montagmittag kann es demnach von Südwesten her erneut gewittern, auch Hagel sei möglich. Ab dem Dienstag nehme das Gewitterrisiko in Bayern dann deutlich ab.