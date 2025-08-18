Mehrere Menschen verletzt - zwei Verdächtige festgenommen

Drei Menschen werden in Augsburg verletzt - ein Mann davon lebensgefährlich. Gegen einen Verdächtigen erlässt ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Augsburg

Zwei Männer sollen eine Frau und zwei andere Männer mit einer Flasche und einem Messer angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt haben. Ein 46 Jahre alter Verdächtiger befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, ein 19 Jahre alter Verdächtiger kam wieder auf freien Fuß, wie die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die beiden Verdächtigen gerieten demnach am Samstag in Augsburg in eine verbale Auseinandersetzung mit mehreren Menschen. Nach derzeitigem Stand habe der 19-Jährige eine Flasche auf einen 40-Jährigen geworfen und ihn leicht verletzt. Der 46 Jahre alte Verdächtige griff nach aktuellen Erkenntnissen eine 45-Jährige und einen 42-Jährigen mit einem Messer an. Lebensgefährlich wurde dabei der 42-Jährige verletzt und die Frau leicht verletzt, wie es hieß.

Anschließend flüchteten die Verdächtigen laut Polizeiangaben in Richtung Bahnhofsgebäude. Dort nahmen Polizisten demzufolge zunächst den 19-Jährigen und nach einer Fahndung auch den 46-Jährigen vorläufig fest. Am Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter den Angaben zufolge Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 46-Jährigen.