AZ-Plus

Mehrere Menschen verletzt - zwei Verdächtige festgenommen

Drei Menschen werden in Augsburg verletzt - ein Mann davon lebensgefährlich. Gegen einen Verdächtigen erlässt ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein 42-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
Ein 42-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Augsburg

Zwei Männer sollen eine Frau und zwei andere Männer mit einer Flasche und einem Messer angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt haben. Ein 46 Jahre alter Verdächtiger befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, ein 19 Jahre alter Verdächtiger kam wieder auf freien Fuß, wie die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. 

Die beiden Verdächtigen gerieten demnach am Samstag in Augsburg in eine verbale Auseinandersetzung mit mehreren Menschen. Nach derzeitigem Stand habe der 19-Jährige eine Flasche auf einen 40-Jährigen geworfen und ihn leicht verletzt. Der 46 Jahre alte Verdächtige griff nach aktuellen Erkenntnissen eine 45-Jährige und einen 42-Jährigen mit einem Messer an. Lebensgefährlich wurde dabei der 42-Jährige verletzt und die Frau leicht verletzt, wie es hieß. 

Anschließend flüchteten die Verdächtigen laut Polizeiangaben in Richtung Bahnhofsgebäude. Dort nahmen Polizisten demzufolge zunächst den 19-Jährigen und nach einer Fahndung auch den 46-Jährigen vorläufig fest. Am Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter den Angaben zufolge Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 46-Jährigen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.