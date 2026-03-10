AZ-Plus
  Zahl der Ertrunkenen in Bayern drastisch gestiegen: Besonders eine Personengruppe betroffen

Zahl der Ertrunkenen in Bayern drastisch gestiegen: Besonders eine Personengruppe betroffen

Der Sprung ins kühle Nass endete 2025 für 84 Menschen in Bayern tödlich. Vor allem die Entwicklung bei den Jüngsten macht Sorge.
AZ/dpa |
Die Retter der DRLG registrierten 2025 mehr Ertrunkene im Freistaat. (Symbolbild)
Die Retter der DRLG registrierten 2025 mehr Ertrunkene im Freistaat. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

In Bayern sind 2025 deutlich mehr Menschen ertrunken als im Vorjahr. 84 Kinder, Jugendliche und Erwachsene starben laut DLRG in den Gewässern und Schwimmbädern des Freistaats - nach 70 Toten im Vorjahr. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in München mitteilte, waren die meisten Opfer männlich - und höheren Alters. Allerdings verzeichneten die Retter im vergangenen Jahr auch einen deutlichen Anstieg ertrunkener Kinder und Jugendlicher in Bayern. 

Sechs Opfer waren unter zehn Jahren alt, weitere acht unter 20 Jahren - im Vorjahr hatte es in beiden Altersgruppen nur jeweils einen Todesfall im Freistaat gegeben. Die meisten Toten gab es in Bayern mit 16 Opfern in der Altersgruppe der 71- bis 80-Jährigen. Zählt man alle Betroffenen über 60 Jahren zusammen, so kommt man auf 37.

Zwei Drittel der Ertrunkenen männlich

Exakt zwei Drittel der Ertrunkenen in Bayern waren laut DLRG männlich. Deutlich mehr Menschen als im Vorjahr starben demnach in einem See: Dort kamen 47 Personen zu Tode, nach 24 im Jahr 2024. 25 weitere starben in einem Fluss, nur vier in einem Schwimmbad. Unfälle im heimischen Umfeld wie der Badewanne werden in der DLRG-Statistik nicht berücksichtigt.

Die meisten Vorfälle verzeichneten die Retter im Freistaat noch deutlich vor den bayerischen Sommerferien im Juni. Der Juli lud vergangenes Jahr nicht allzu sehr zum Baden ein, deshalb gingen da die Zahlen von 22 im Vormonat auf zwölf zurück. Der August brachte dann wieder 19 Tote.

