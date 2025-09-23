AZ-Plus
  Mehr Badetote in Bayern als letztes Jahr – vor allem eine Gruppe ist betroffen

Mehr Badetote in Bayern als letztes Jahr – vor allem eine Gruppe ist betroffen

Die Zahl der Badetoten in Bayern ist gestiegen, bundesweit hingegen gesunken. In einer Bevölkerungsgruppe sind besonders viele Menschen gestorben.
AZ/ dpa |
Oft konnten die Retter noch rechtzeitig eingreifen, manchmal kam allerdings jede Hilfe zu spät. (Archivbild)
Oft konnten die Retter noch rechtzeitig eingreifen, manchmal kam allerdings jede Hilfe zu spät. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa
In Bayern sind in diesem Jahr mehr Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum 2024. Insgesamt seien zwischen Jahresbeginn und dem 15. September 72 Menschen beim Baden gestorben, während es vergangenes Jahr 58 gewesen seien, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in ihrer Sommerbilanz mit. Bundesweit sieht es anders aus: In ganz Deutschland ertranken dieses Jahr 321 Menschen und damit 33 weniger als im Vorjahr. 

Mit Abstand die meisten Menschen verunglückten im Freistaat in Seen (44) und in Flüssen (18). Drei Menschen ertranken im Schwimmbad. Die Monate mit den meisten tödlichen Badeunglücken waren Juni und August.

59 der 72 Badetoten waren männlich. "Männer jeden Alters verunfallen weiterhin deutlich häufiger. Sie schätzen ihre körperliche Verfassung falsch ein, verkennen Gefahren öfter, handeln risikobereiter und gehen auch häufiger unter Alkoholeinfluss ins Wasser", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Insbesondere junge Männer setzten immer wieder leichtfertig ihr Leben aufs Spiel. 

Die meisten Toten (15) waren zwischen 71 und 80 Jahren alt, danach folgt die Altersgruppe der 21-30-Jährigen (10). Doch auch sechs Kinder unter 11 Jahren ertranken in diesem Jahr.

  Themen:
2 Kommentare
  • AufmerksamerBürger vor 36 Minuten / Bewertung:

    Wieviele der Männer sind als Nichtschwimmer eingereist?

  • Himbeer-Toni vor 29 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AufmerksamerBürger

    Ja, das ist durchaus ein Problem. Zudem überschätzen sich manche kolossal.

