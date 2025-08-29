AZ-Plus
  Mehr Arbeitslose in Bayern: Zahl ist so hoch wie zuletzt vor 15 Jahren

Mehr Arbeitslose in Bayern: Zahl ist so hoch wie zuletzt vor 15 Jahren

Die Arbeitslosigkeit im Freistaat wächst. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent ist sie in einem August so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr.
AZ/dpa |
Die Arbeitslosigkeit in Bayern hat im August weiter zugenommen. (Archivbild)
© Sven Hoppe/dpa
Nürnberg

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im August auf 326.947 gestiegen. Das sind 14.923 oder 4,8 Prozent mehr als noch im Vormonat, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosenquote im Freistaat legte auf 4,2 Prozent zu - ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Damit sei die Arbeitslosenquote in einem August so hoch wie seit 2010 nicht mehr, teilte der stellvertretende Chef der Regionaldirektion, Peter Michel, mit. Stichtag für die aktuellen Daten war der 13. August.

